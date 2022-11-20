Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний, серебряный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подстолье чугунное 1235
Подстолье хромированное 1270
Чехол 09 из плотного спандекса
Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные
Манекен-торшер Astrid
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул TEDDY BASSA
Стул TEDDY ALTA
Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар
Диван классический
Диван Simple
Диван Винтаж