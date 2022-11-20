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Стул Форум синий

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Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсиний, серебряный

Популярные варианты обивки

Стул Форум синий - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Форум синий - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Форум синий - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Форум синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Форум синий - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Форум синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Форум синий - обивка в цвете 1818
Стул Форум синий - обивка в цвете blackblack
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