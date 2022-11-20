Стул Форум, синий
5 290 ₽
Высота: 890 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 620 мм
Высота до сидения: 470 мм
Производство - Россия
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый
Кресло компьютерное детское Анна, салатовый
Кресло компьютерное детское Анна, розовый
Стационарные опоры для офисных кресел
Стол ФАВОРИТ-2, 1400x900
Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Хит 20мм с подлокотниками