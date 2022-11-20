Стул Форум, синий

14 оценок

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Стул Форум, синий

4.9
5 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло Бордо ППУ
Кресло Бордо ППУ
Следующий Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Кресло Бордо ППУ

Характеристики товара

Описание

Высота: 890 мм

Ширина: 550 мм

Глубина: 620 мм

Высота до сидения: 470 мм

Производство - Россия

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Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
КоричневаяКоричневая
Swedish beigeSwedish beige
0505
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 9TEMPO 9
Montana 216Montana 216
BlueBlue
1818
blackblack
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