Характеристики товара
Описание
Стул Franco является ярким представителем стиля "современный минимализм", который отличается лаконичностью форм, простотой, точностью и ясностью композиции. Главным декоративным элементом коллекции является вертикальная отстрочка на спинке стула, которая подчеркивает яркую индивидуальность.
Данная коллекция станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице. В модели Franco Вы не найдете острых углов, а стильная вертикальная отстрочка придаст модели законченный внешний вид.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- ОбивкаБархат
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия