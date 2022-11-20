Товар в корзине. Перейти
Стул Franco, бархат синий - фото 1Стул Franco, бархат синий - фото 2

Стул Franco, бархат синий

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Franco, бархат бежевый
Стул Franco, бархат бежевый
Следующий Стул Franco, бархат пудровый
Стул Franco, бархат бежевый

Характеристики товара

Описание

Стул Franco является ярким представителем стиля "современный минимализм", который отличается лаконичностью форм, простотой, точностью и ясностью композиции. Главным декоративным элементом коллекции является вертикальная отстрочка на спинке стула, которая подчеркивает яркую индивидуальность.

Данная коллекция станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице. В модели Franco Вы не найдете острых углов, а стильная вертикальная отстрочка придаст модели законченный внешний вид.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 37

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от450
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Чехол 45, бархат-стрейчНастоящее фото товара Чехол 45, бархат-стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Чехол 45, бархат-стрейч

Чехол 02, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 02, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 02, темно-синий

Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
82Хит

Чехол 02, розовато-серый

Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 02, спандекс, оранжевый

Чехол 46, красный кирпичНастоящее фото товара Чехол 46, красный кирпич, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46, красный кирпич

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди