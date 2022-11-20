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Стул Franco, бархат зелёный - фото 1Стул Franco, бархат зелёный - фото 2

Стул Franco, бархат зелёный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Franco является ярким представителем стиля "современный минимализм", который отличается лаконичностью форм, простотой, точностью и ясностью композиции. Главным декоративным элементом коллекции является вертикальная отстрочка на спинке стула, которая подчеркивает яркую индивидуальность.

Данная коллекция станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице. В модели Franco Вы не найдете острых углов, а стильная вертикальная отстрочка придаст модели законченный внешний вид.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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