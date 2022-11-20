Характеристики товара
Описание
Незаурядный дизайн стула просто идеален для создания легкого интерьера. Минимализм и эргономика соединились в коллекции Frank. Сочетание плавных линий и острых углов в силуэте, комбинация фактурной ткани и экокожи создают неповторимый образ модели. Просторная и изогнутая спинка расширяется ближе к основанию, делая форму стула максимально удобной для тела. Утонченность линий, сочетание текстур материалов, воздушность форм создают неповторимый образ модели. Отлично подойдет для баров, ресторанов, деловой обстановки, а также станет оригинальным решение для домашней атмосферы.
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина475 мм
- Глубина570 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия