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Стул Frank, рогожка комби серый - фото 1Стул Frank, рогожка комби серый - фото 2

Стул Frank, рогожка комби серый

15 оценок
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Стул Frank, рогожка комби синий
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Стул Frank, рогожка комби синий

Характеристики товара

Описание

Незаурядный дизайн стула просто идеален для создания легкого интерьера. Минимализм и эргономика соединились в коллекции Frank. Сочетание плавных линий и острых углов в силуэте, комбинация фактурной ткани и экокожи создают неповторимый образ модели. Просторная и изогнутая спинка расширяется ближе к основанию, делая форму стула максимально удобной для тела. Утонченность линий, сочетание текстур материалов, воздушность форм создают неповторимый образ модели. Отлично подойдет для баров, ресторанов, деловой обстановки, а также станет оригинальным решение для домашней атмосферы.

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина475 мм
  • Глубина570 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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