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Стул Франк, синий

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина650 мм
  • Цветсиний

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