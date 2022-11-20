Характеристики товара
Описание
Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 49*59*58
Вес брутто: 20,00
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина570 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4,8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик, дерево, экокожа, массив
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай