Товар в корзине. Перейти
Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт - фото 1Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт - фото 2Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт - фото 3Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт - фото 4

Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт

Артикул: CH-052-644
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 49*59*58
Вес брутто: 20,00
Объем: 0,17

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4,8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик, дерево, экокожа, массив
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул складной Торни, черныйНастоящее фото товара Стул складной Торни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Торни, черный

50
Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

63
Распродажа
Стул Чилли черный / голубойНастоящее фото товара Стул Чилли черный / голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49035
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли черный / голубой

34
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Челси черный / синийНастоящее фото товара Стул Челси черный / синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19022
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси черный / синий

50
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Harbour, серыйНастоящее фото товара Стул Harbour, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49129
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, серый

33
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Денди велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Денди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Денди велюр пыльно-розовый

15
В наличии 2 шт.
Стул Riya белый, teddy, золотой каркасНастоящее фото товара Стул Riya белый, teddy, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 200
Оптовая цена

Стул Riya белый, teddy, золотой каркас

13
В наличии 219 шт.
Стул Seattle антрацит, экокожа, черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle антрацит, экокожа, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 400
Оптовая цена

Стул Seattle антрацит, экокожа, черный каркас

7
В наличии 177 шт.
Стул Como бежевый, букле, черный каркасНастоящее фото товара Стул Como бежевый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 550
Оптовая цена

Стул Como бежевый, букле, черный каркас

5
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Janety бежевый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 90026
7 900 ₽Оптовая цена

Стул Janety бежевый, букле, черный каркас

9
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол DSW D80 бежевыйНастоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99027
12 190 ₽Оптовая цена

Стол DSW D80 бежевый

30
В наличии 4 шт.
Кресло Tower, розовыйНастоящее фото товара Кресло Tower, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Tower, розовый

30
В наличии 17 шт.
Распродажа
Стул Freames белыйНастоящее фото товара Стул Freames белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 65046
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Freames белый

50
В наличии 64 шт.
Распродажа
Подвесной светильник V6001-3P ShemanНастоящее фото товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
16 59043
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6001-3P Sheman

46
В наличии 1 шт.
Стол Теон лиственница / графитНастоящее фото товара Стол Теон лиственница / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена

Стол Теон лиственница / графит

30
В наличии 1 шт.
Распродажа
Барный стул Лофт кожзам мустанг браун / черный матовыйНастоящее фото товара Барный стул Лофт кожзам мустанг браун / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79023
4 886 ₽Оптовая цена

Барный стул Лофт кожзам мустанг браун / черный матовый

31
В наличии 30 шт.
Стул Kard black greenНастоящее фото товара Стул Kard black green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул Kard black green

35
В наличии 30 шт.
Столик складной InstantНастоящее фото товара Столик складной Instant, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Столик складной Instant

43
В наличии 8 шт.
Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черныйНастоящее фото товара Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный

8
В наличии 7 шт.
NewРаспродажа
Стул Victoria Ghost NEW серыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost NEW серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 06620
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Victoria Ghost NEW серый

11
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Париж темно-серый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Париж темно-серый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные

95
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Распродажа
Стул Чилли черный / светло-серыйНастоящее фото товара Стул Чилли черный / светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49035
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли черный / светло-серый

46
В наличии 7 шт.
Стул Клаус, бежевыйНастоящее фото товара Стул Клаус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Клаус, бежевый

6
Распродажа
Стул обеденный Waldo серый с серой экокожейНастоящее фото товара Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от15 1915
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей

7
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стул Мюнхен экокожа серая велюр серыйНастоящее фото товара Стул Мюнхен экокожа серая велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Мюнхен экокожа серая велюр серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Денди велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Денди велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Денди велюр зеленый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул с подлокотниками Кози ткань букле синийНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 9906
17 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле синий

9
В наличии 4 шт.
Стул Cira серый, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Cira серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 300
Оптовая цена

Стул Cira серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 202 шт.
Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 950
Оптовая цена

Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркас

11
В наличии 122 шт.

Товар в корзине

Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт
Стул FRANKFURT NEW бирюзовый 4 шт
от 11 990
23 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол DSW D80 бежевыйНастоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99027
12 190 ₽Оптовая цена

Стол DSW D80 бежевый

30
В наличии 4 шт.
Кресло Tower, розовыйНастоящее фото товара Кресло Tower, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Tower, розовый

30
В наличии 17 шт.
Распродажа
Стул Freames белыйНастоящее фото товара Стул Freames белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 65046
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Freames белый

50
В наличии 64 шт.
Распродажа
Подвесной светильник V6001-3P ShemanНастоящее фото товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
16 59043
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6001-3P Sheman

46
В наличии 1 шт.