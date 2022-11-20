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Стул FRANKFURT NEW красный 4 шт

Артикул: CH-052-642
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 49*59*58
Вес брутто: 20,00
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4,8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик, дерево, экокожа, массив
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

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