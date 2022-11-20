Товар в корзине. Перейти
Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт - фото 1Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт - фото 2Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт - фото 3Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт - фото 4

Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт

Артикул: CH-052-641
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Стул Франкфурт предназначен для обустройства обеденных групп в кухнях, столовых, гостиных. Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 49*59*58
Вес брутто: 20,00
Объем: 0,17

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4,8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик, дерево, экокожа, массив
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Милан МРДНастоящее фото товара Стул Милан МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Милан МРД

35
Настоящее фото товара Кресло Серена, лещина, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена

Кресло Серена, лещина

49
Стул деревянный Стул Gross cappucino / dark greyНастоящее фото товара Стул деревянный Стул Gross cappucino / dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул деревянный Стул Gross cappucino / dark grey

51
Распродажа
Стул Челси светло-серый / черныйНастоящее фото товара Стул Челси светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 7901
7 800 ₽Оптовая цена

Стул Челси светло-серый / черный

45
Настоящее фото товара Стул Стефан, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, пурпурный

6
Настоящее фото товара Стул Элайджа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Элайджа, бежевый

11
Стул Дженна, белыйНастоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11
Распродажа
Стул Билл, гусиная лапка, бежевыйНастоящее фото товара Стул Билл, гусиная лапка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 0807
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Билл, гусиная лапка, бежевый

11
В наличии 48 шт.
Стул Dill молочный, велюр, золотойНастоящее фото товара Стул Dill молочный, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 700
Оптовая цена

Стул Dill молочный, велюр, золотой

13
Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черныйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Фена R зеленый, черный

6
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Люстра Karina 6

39
В наличии 38 шт.
Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
В наличии 44 шт.
Распродажа
Стол Олимпия 160-210*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от72 19129
100 990 ₽Оптовая цена

Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная

48
В наличии 2 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi белыйНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi белый

37
В наличии 21 шт.
Распродажа
Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
3 69033
5 490 ₽Оптовая цена

Бра V2630-1W Celestia 1*E14*60W

36
В наличии 20 шт.
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешницаНастоящее фото товара Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, квадратная столешница

49
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Давид, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Давид, красный

133
В наличии 133 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 19023
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, черный, экокожа

59
В наличии 59 шт.
Распродажа
Диван прямой Дрезден велюр серыйНастоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 9906
50 990 ₽Оптовая цена

Диван прямой Дрезден велюр серый

62
В наличии 3 шт.
Стул Solomon крутящийся серый, черныйНастоящее фото товара Стул Solomon крутящийся серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся серый, черный

11
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Рансол голубой /черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол голубой /черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39028
10 190 ₽Оптовая цена

Стул Рансол голубой /черный глянец

37
В наличии 15 шт.
Распродажа
Стул обеденный Olav светло-серый x2Настоящее фото товара Стул обеденный Olav светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98034
29 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Olav светло-серый x2

43
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Распродажа
Стул Тиффани, велюр, серыйНастоящее фото товара Стул Тиффани, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99036
13 990 ₽

Стул Тиффани, велюр, серый

10
Распродажа
Стул обеденный West черныйНастоящее фото товара Стул обеденный West черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99011
14 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный West черный

5
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стул Дарвин велюр серыйНастоящее фото товара Стул Дарвин велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99027
8 190 ₽Оптовая цена

Стул Дарвин велюр серый

7
В наличии 6 шт.
Стул Cira серый, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Cira серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 300
Оптовая цена

Стул Cira серый, велюр, черный каркас

14
В наличии 202 шт.
Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 400
Оптовая цена

Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас

15
В наличии 186 шт.
Стул Agira светло-серый, букле, черный каркасНастоящее фото товара Стул Agira светло-серый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 400
Оптовая цена

Стул Agira светло-серый, букле, черный каркас

14
В наличии 41 шт.
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стул Nina белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99012
25 990 ₽Оптовая цена

Стул Nina белый

9
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт
Стул FRANKFURT NEW желтый 4 шт
от 11 990
23 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Люстра Karina 6

39
В наличии 38 шт.
Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стол обеденный Violet

39
В наличии 44 шт.
Распродажа
Стол Олимпия 160-210*90 керамика темнаяНастоящее фото товара Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от72 19129
100 990 ₽Оптовая цена

Стол Олимпия 160-210*90 керамика темная

48
В наличии 2 шт.
Столик пластиковый для лежака Rodi белыйНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi белый

37
В наличии 21 шт.