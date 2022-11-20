Характеристики товара
Описание
Высококачественный плоский искусственный ротанг коричневого оттенка
Ручное плетение
Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг
Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца
Съемные чехлы серого цвета
Алюминиевое основание ножек
Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами
В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок
Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
Основные характеристики
- Ширина570
- Глубина610
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяротанг
- Высота790