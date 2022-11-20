Стул Freames белый

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Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Фримс предназначен для обустройства обеденных зон кухни, гостиной, а также подходит для ресторанов и кафе. Модель допустимо использовать как отдельный предмет интерьера или в комплекте с письменным столом.
Монолитный пластиковый каркас
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Обивка из экокожи
Экокожа – двуслойный материал, состоящий из хлопчатобумажной основы и микропористой полиуретановой пленки. Обладает следующими свойствами:
быстро нагревается до температуры тела;
не содержит вредных компонентов;
устойчив к действию влаги;
не деформируется;
легко поддается чистке;
Ножки из натуральной древесины
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше. Дополнительную прочность обеспечивает металлический каркас

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 62*52*52
Вес брутто: 18,000
Объем: 0,168

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый

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