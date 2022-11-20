Стул Freeman, латте

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Характеристики товара

Описание

Стулья серии Freeman — мягкие и практичные предметы мебели для домашнего и рабочего интерьера. Стулья Freeman имеют широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Необычный дизайн подлокотников, выполненных в виде полукруглого укрепления за спинкой, добавляет стулу элегантности.

Обивка стульев Freeman комбинированная: мягкая спинка и сидение обиты рогожкой, а подлокотники — экокожей. Такое сочетание привносит в интерьер дома чувство уюта. Обивка стульев выполнена в трендовых сдержанных цветах.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка150 кг

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