Стул Freeman, серый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Freeman, латте
Стул Freeman, латте
Следующий Стул Joy, серый
Стул Freeman, латте

Характеристики товара

Описание

Стулья серии Freeman — мягкие и практичные предметы мебели для домашнего и рабочего интерьера. Стулья Freeman имеют широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Необычный дизайн подлокотников, выполненных в виде полукруглого укрепления за спинкой, добавляет стулу элегантности.

Обивка стульев Freeman комбинированная: мягкая спинка и сидение обиты рогожкой, а подлокотники — экокожей. Такое сочетание привносит в интерьер дома чувство уюта. Обивка стульев выполнена в трендовых сдержанных цветах.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Joy, пудровыйНастоящее фото товара Стул Joy, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
15

Стул Joy, пудровый

В наличии 67 шт.
Стул Joy, синийНастоящее фото товара Стул Joy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
11

Стул Joy, синий

В наличии 66 шт.
Стул Asti, серыйНастоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
9

Стул Asti, серый

В наличии 15 шт.
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
7

Скатерть Габардин