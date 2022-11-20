Характеристики товара
Описание
Стулья серии Freeman — мягкие и практичные предметы мебели для домашнего и рабочего интерьера. Стулья Freeman имеют широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Необычный дизайн подлокотников, выполненных в виде полукруглого укрепления за спинкой, добавляет стулу элегантности.
Обивка стульев Freeman комбинированная: мягкая спинка и сидение обиты рогожкой, а подлокотники — экокожей. Такое сочетание привносит в интерьер дома чувство уюта. Обивка стульев выполнена в трендовых сдержанных цветах.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Вес7.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка150 кг