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Стул Freia бежевый - фото 1

Стул Freia бежевый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияЕвропа

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