Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина560 мм
- Глубина460 мм
- Вес5.55 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
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