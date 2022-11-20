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Стул Фрэнс черный - фото 1Стул Фрэнс черный - фото 2

Стул Фрэнс черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки6.25 кг

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