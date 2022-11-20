Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки6.25 кг
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул Кантри
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех