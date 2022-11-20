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Стул Fresh, рогожка

Артикул: CH-051-698
6 оценок
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Стул Седа бежевый / черный
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Стул Седа бежевый / черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкарогожка
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекмассив дерева бук
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Fresh, рогожка
Стул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожка
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