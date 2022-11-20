Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Обивкарогожка
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекмассив дерева бук
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть Лен, зеленый
Скатерть квадратная, лен классический
Скатерть Стеклярус, прямоугольный
Скатерть Стеклярус, овальная
Скатерть Комбинация, прямоугольная
Скатерть Комбинация, закругленные углы