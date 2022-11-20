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Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 1Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 2Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 3Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 4Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 5Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 6Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 7Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 8Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук - фото 9Видеообзор: Стул Fresh - видео 10

Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки бук

Артикул: CH-051-698
6 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкарогожка
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекбук
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Fresh, рогожка
Стул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожкаСтул Fresh, рогожка
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Фото с производства

Фотография товара Cтул Fresh, велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.
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