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Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 1Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 2Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 3Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 4Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 5Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 6Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 7Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 8Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл - фото 9

Стул Fresh, рогожка зеленая, ножки металл

Артикул: CH-051-946
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкарогожка
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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