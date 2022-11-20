Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Обивкарогожка
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекметалл
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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