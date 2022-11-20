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Стул Фресно коричневый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр мебельный
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки9.78 кг

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