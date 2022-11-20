Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина660 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр мебельный
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки9.78 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Наполеон Старинный орех, деревянный
Стул Чили
Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный