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Стул Frida, серо-коричневый - фото 1Стул Frida, серо-коричневый - фото 2

Стул Frida, серо-коричневый

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Стул Frida, латте

Характеристики товара

Описание

Хотите купить кресло? Не спешите! Стулья Frida такие же мягкие и удобные, как кресло и тоже имеют подлокотники. При этом он намного легче, мобильнее и занимает меньше места. Отличительная особенность серии в использовании удобных подлокотников и мягкой рогожки для обивки. Трендовый цвет подчеркнет яркий, необычный интерьер. Стулья идеально подойдут как для кухни, так и для гостиной, станут интересным решением.

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Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Высота до сиденья855 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина635 мм

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