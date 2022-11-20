Товар в корзине. Перейти

Стул Frida, терракотовый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Felix, тёмно-зеленый
Стул Felix, тёмно-зеленый
Следующий Стул Frida, бежевый
Стул Felix, тёмно-зеленый

Характеристики товара

Описание

Хотите купить кресло? Не спешите! Стулья Frida такие же мягкие и удобные, как кресло и тоже имеют подлокотники. При этом он намного легче, мобильнее и занимает меньше места. Отличительная особенность серии в использовании удобных подлокотников и мягкой рогожки для обивки. Трендовый цвет подчеркнет яркий, необычный интерьер. Стулья идеально подойдут как для кухни, так и для гостиной, станут интересным решением.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Высота до сиденья855 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина635 мм

Похожие товары

Стул Frida, бежевыйНастоящее фото товара Стул Frida, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
8

Стул Frida, бежевый

В наличии 48 шт.
Стул Frida, горчичныйНастоящее фото товара Стул Frida, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
11

Стул Frida, горчичный

В наличии 14 шт.
Стул Frida, латтеНастоящее фото товара Стул Frida, латте, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
5

Стул Frida, латте

В наличии 104 шт.
Стул Frida, серо-коричневыйНастоящее фото товара Стул Frida, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
5

Стул Frida, серо-коричневый

Стул Frida, серо-синийНастоящее фото товара Стул Frida, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
9

Стул Frida, серо-синий

В наличии 119 шт.
Стул Napoli, коралловыйНастоящее фото товара Стул Napoli, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
6

Стул Napoli, коралловый

В наличии 5 шт.
Стул офисный Тейлор экокожа бежевыйНастоящее фото товара Стул офисный Тейлор экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул офисный Тейлор экокожа бежевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кэрол пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99045
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Кэрол пыльно-розовый

В наличии 32 шт.
Стул Ника вращающийся велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ника вращающийся велюр изумрудный

В наличии 39 шт.
Стул Ника вращающийся велюр серыйНастоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ника вращающийся велюр серый

В наличии 41 шт.

Другие товары из раздела

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

В наличии 50 шт.
Стул Ника вращающийся велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

В наличии 49 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20мм - шампань, ИгуанаНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
7

Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Стул Lazzoli 2810Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2810, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
15

Стул Lazzoli 2810

Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
8

Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)

Стул Меган велюр бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Меган велюр бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Меган велюр бежевый белые ножки

В наличии 52 шт.
Стул Marcus, бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
10

Стул Marcus, бархат зелёный