Характеристики товара
Описание
Хотите купить кресло? Не спешите! Стулья Frida такие же мягкие и удобные, как кресло и тоже имеют подлокотники. При этом он намного легче, мобильнее и занимает меньше места. Отличительная особенность серии в использовании удобных подлокотников и мягкой рогожки для обивки. Трендовый цвет подчеркнет яркий, необычный интерьер. Стулья идеально подойдут как для кухни, так и для гостиной, станут интересным решением.
Основные характеристики
- Высота485 мм
- Высота до сиденья855 мм
- Ширина540 мм
- Длина600 мм
- Глубина635 мм