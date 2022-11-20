Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный

5
2 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром
Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром
Следующий Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Материал сиденьякожзам
  • Высота990 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый аршНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
1 79010
1 980 ₽Оптовая цена
12

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

Стул Хит 20мм - золото, ChateauНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover
1 89010
2 090 ₽Оптовая цена
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79011
1 990 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 22 шт.
Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
2 7907
2 990 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Текс, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Стул Текс, капучино

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
6

Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань синий/ каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
5

Стул Галс, ткань синий/ каркас белый

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань синий/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
15

Стул Галс, ткань синий/ каркас хром

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань синий/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
6

Стул Галс, ткань синий/ каркас черный

Настоящее фото товара Стул Kenner 148 KS, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
12

Стул Kenner 148 KS, бирюзовый

Настоящее фото товара Стул Kenner 148 KS, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 520
Оптовая цена
11

Стул Kenner 148 KS, темно-синий

Настоящее фото товара Стул Kenner 148 KS, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Стул Kenner 148 KS, оливковый

Настоящее фото товара Стул Kenner 149 KR, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Стул Kenner 149 KR, бежевый

Настоящее фото товара Стул Kenner 149 KR, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
7

Стул Kenner 149 KR, оливковый