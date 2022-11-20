Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный

15 оценок

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Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный

5
2 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром
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Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина440 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Материал сиденьякожзам
  • Высота990 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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