Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный
2 990 ₽
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Vicky, синий
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Kenner 127s, микровелюр капучино/ черный каркас
Стул Kenner 101М, венге/бежевый
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул Bull белый/ пэчворк
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный