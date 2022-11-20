Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный
Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас черный
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Kenner 127s, микровелюр капучино/ черный каркас
Стул Kenner 101М, венге/бежевый
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул Bull белый/ пэчворк
Стул Кьявари Белый, деревянный