Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный

12 оценок

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Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный

5
2 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина440 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьякожзам
  • Высота990 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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