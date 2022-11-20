Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
2 990 ₽
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Престиж Люкс
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Kenner 101М, венге/бежевый
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул Bull белый/ пэчворк
Стул Oliver, велюр капучино
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный