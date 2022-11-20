Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас хром
2 990 ₽
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стул Текс, белый
Стул Галс Люкс, кожзам бежевый/ каркас черный
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Kenner 127s, микровелюр капучино/ черный каркас
Стул Kenner 101М, венге/бежевый
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул Bull белый/ пэчворк
Стул Кьявари Белый, деревянный