Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый
2 690 ₽
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Текс, серая экокожа / серый каркас
Стул Lazzoli 1902
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный
Стул Галс, ткань синий/ каркас белый
Стул Галс, ткань синий/ каркас хром
Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Стул Kenner 148 KS, бирюзовый
Стул Kenner 148 KS, темно-синий
Стул Kenner 148 KS, оливковый
Стул Kenner 149 KR, бежевый
Стул Kenner 149 KR, оливковый
Стул Kenner 149 KR, капучино