Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром

7 оценок

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Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром

4.8
2 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый
Следующий Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, серебряный
  • Материал сиденьяткань
  • Высота990 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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