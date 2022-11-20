Стул Галс, ткань фуксия/ каркас хром
2 690 ₽
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Текс, бежевый
Стул Галс, ткань синий/ каркас белый
Стул Галс, ткань синий/ каркас хром
Стул Галс, ткань синий/ каркас черный
Стул Kenner 148 KS, бирюзовый
Стул Kenner 148 KS, темно-синий
Стул Kenner 148 KS, оливковый
Стул Kenner 149 KR, бежевый
Стул Kenner 149 KR, оливковый
Стул Kenner 149 KR, капучино
Стул Kenner 149 KR, темно-синий