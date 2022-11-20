Стул Галс, ткань синий/ каркас белый

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Стул Галс, ткань синий/ каркас белый

4.3
2 690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, белый
  • Материал сиденьяткань
  • Высота990 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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