Товар в корзине. Перейти
Стул Гамбург полубарный темно-зеленый бархат - фото 1Стул Гамбург полубарный темно-зеленый бархат - фото 2Стул Гамбург полубарный темно-зеленый бархат - фото 3Стул Гамбург полубарный темно-зеленый бархат - фото 4

Стул Гамбург полубарный темно-зеленый бархат

Артикул: CH-034-808
4 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Гарда бежевая ткань ножки золото
Стул полубарный Гарда бежевая ткань ножки золото
Следующий Стул Гамбург полубарный темно-серый бархат
Стул полубарный Гарда бежевая ткань ножки золото

Характеристики товара

Описание

Стул Гамбург полубарный очень необычен по форме и довольно запоминающийся. Перед вами оригинальный образец современного мебельного дизайна. Его форма раскрывается как бы постепенно. Чем ближе к нему подходишь, тем острее возникает желание дотронуться, присесть, почувствовать мягкость обивочного материала. Привлекает и нейтральность расцветки, которая дарит широкие возможности для использования данного предмета модели в самых различных интерьерных композициях. Обивка будет высоко оценена теми, кто любит современные технологии, высокое качество и уникальный дизайн. Каждая деталь данной модели представляет собой яркий и запоминающийся штрих в едином ансамбле.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветзеленый
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лиссабон двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
6

Диван Лиссабон двухместный

Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
10

Светильник настенный 01552

Стол Веранда, 120Настоящее фото товара Стол Веранда, 120, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена
5

Стол Веранда, 120

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
6

Диван Tomeo, голубой

Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
10

Стул Chilli Q, черный велюр/ черный каркас

Стул Орегон, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Орегон, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
14

Стул Орегон, золото, корона красная

Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
14

Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см

Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский