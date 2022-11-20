Товар в корзине. Перейти
Стул Гамми велюр, синий - фото 1Стул Гамми велюр, синий - фото 2Стул Гамми велюр, синий - фото 3Стул Гамми велюр, синий - фото 4Стул Гамми велюр, синий - фото 5Стул Гамми велюр, синий - фото 6Стул Гамми велюр, синий - фото 7

Стул Гамми велюр, синий

Артикул: CH-050-234
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гамми велюр, зеленый
Стул Гамми велюр, зеленый
Следующий Стул Гамми велюр, темно-серый
Стул Гамми велюр, зеленый

Характеристики товара

Описание

Легкий и стильный дизайн обеденного стула Гамми без подлокотников подойдет для обустройства кухонной зоны и ресторанов, а также любого современного интерьера. Мягкий изгиб спинки гармонично сочетается с металлическим каркасом и ножками, окрашенными в черный цвет. Обивка выполнена из прочного, износостойкого велюра. Внутренняя сторона спинки декорирована строчкой в виде ромбов. Ножки оснащены подпятниками, что предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*57
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,250

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота80.5 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки14.70 кг

Похожие товары

Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49040
13 990 ₽
15

Стул Диана велюр оранжевый

В наличии 81 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 86 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 48 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 57 шт.
Стул Рансол серый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
9

Стул Рансол серый / черный глянец

В наличии 30 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
12

Стул полубарный Dave латте

В наличии 10 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 11 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 16 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 17 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Bruno винный

В наличии 13 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
29

Стул Вертекс 20мм Лайт

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74027
2 380 ₽
28

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

Стул Харизма NEW, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
2

Стул Харизма NEW, пластиковый, черный

Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орехНастоящее фото товара Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59014
7 650 ₽
13

Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех

Стул пластиковый Snow, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Snow, оливковый

В наличии 11 шт.
Обеденный стул Чико, коричневыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
4

Обеденный стул Чико, коричневый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Aлдо, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
3

Стул Aлдо

Другие товары из разделастулья для дома
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
15

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
17

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Стул Марк, голубой велюрНастоящее фото товара Стул Марк, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Марк, голубой велюр