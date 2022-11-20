Характеристики товара
Описание
Легкий и стильный дизайн обеденного стула Гамми без подлокотников подойдет для обустройства кухонной зоны и ресторанов, а также любого современного интерьера. Мягкий изгиб спинки гармонично сочетается с металлическим каркасом и ножками, окрашенными в черный цвет. Обивка выполнена из прочного, износостойкого велюра. Внутренняя сторона спинки декорирована строчкой в виде ромбов. Ножки оснащены подпятниками, что предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*57
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,250
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Высота80.5 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес6.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки14.70 кг