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Стул Гамми велюр, зеленый

Артикул: CH-050-233
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Легкий и стильный дизайн обеденного стула Гамми без подлокотников подойдет для обустройства кухонной зоны и ресторанов, а также любого современного интерьера. Мягкий изгиб спинки гармонично сочетается с металлическим каркасом и ножками, окрашенными в черный цвет. Обивка выполнена из прочного, износостойкого велюра. Внутренняя сторона спинки декорирована строчкой в виде ромбов. Ножки оснащены подпятниками, что предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*57
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,250

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота80.5 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки14.70 кг

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