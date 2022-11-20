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Стул Гарда бежевая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-508
9 оценок
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Стул Гарда темно-серая ткань ножки золото

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый

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