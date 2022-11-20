Характеристики товара
Описание
Привлекательность стула Гарда справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.
Высота ножек:48 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Бархатная ткань;
Основные характеристики
- Ширина58 мм
- Высота83 мм
- Глубина60 мм
- Материал каркасаметалл
- ОбивкаБархатная ткань