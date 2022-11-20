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Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 1Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 2Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 3Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 4Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 5Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 6Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 7Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 8Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 9Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 10Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 11Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 12Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 13Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 14Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 15Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 16Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото - фото 17

Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки золото

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Стул Гарда вращающийся серый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Высота ножек:48 см.

Материал ножек:металл под золото;

Материал основания:фанера;

Обивка:Бархатная ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина58 мм
  • Высота83 мм
  • Глубина60 мм
  • Материал каркасаметалл
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый

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