Фотография Стул Gemma грозовое небо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Gemma грозовое небо

4.9
Оптовая цена
от 6 200 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Gemma грозовое небо
Стул Gemma грозовое небо
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Стул Gemma грозовое небо

4.9
6200 ₽
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Стул Gemma синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина550 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота810 мм

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