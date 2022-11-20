Стул ГЕММА изумрудный
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор
Высота (см) 81
Ширина (см) 58
Длина (см) 54
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 58
Глубина стула (см) 54
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 46
Высота стула (см) 81
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,15
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Изумрудный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ДИЛАН темно-бежевый
Стул ДИЛАН теплый серый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)