Стул ГЕММА изумрудный

7 оценок

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Стул ГЕММА изумрудный

4.2
7 250 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул TINTIN зеленый
Стул TINTIN зеленый
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Стул ДИЛАН серо-голубой

Характеристики товара

Описание

Стул ГЕММА изумрудный
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор

Высота (см) 81
Ширина (см) 58
Длина (см) 54
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 58
Глубина стула (см) 54
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 46
Высота стула (см) 81
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,15
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Изумрудный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Длина460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина580 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота810 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.15 м3

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