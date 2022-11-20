Фотография Стул Gemma молочный шоколад от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Gemma молочный шоколад

4.5
Оптовая цена
от 6 200 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Gemma молочный шоколад
Стул Gemma молочный шоколад
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Стул Gemma молочный шоколад

4.5
6200 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина550 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота810 мм

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