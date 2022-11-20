Характеристики товара
Описание
2 шт / 1 уп
вес 16
объем 0,3
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина580 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
2 шт / 1 уп
вес 16
объем 0,3
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