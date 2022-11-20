Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина580 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Дилан, лайм ткань/ черный каркас
Стул Дилан, темно-серый ткань/ черный каркас
Стул Дилан, черный ткань/ черный каркас
Стул Зефир, светло-коричневый велюр/ черный каркас
Стул Зефир, лайм велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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