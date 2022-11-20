Фотография Стул Gemma синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Gemma синий

4.2
Оптовая цена
от 6 200 ₽
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Стул Gemma синий
Стул Gemma синий
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Стул Gemma синий

4.2
6200 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина550 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота810 мм

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