Стул Гемма, зеленый Nella велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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