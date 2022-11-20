Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Высота: 86 см
Ширина: 44 см
Глубина: 51 см
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Материал: дерево
Высота: 86 см
Ширина: 44 см
Глубина: 51 см
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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