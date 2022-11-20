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Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - фото 1Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - фото 2Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - фото 3Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - фото 4

Стул Геркулес коричневый с черной подушкой

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Высота: 86 см

Ширина: 44 см

Глубина: 51 см

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Геркулес коричневый с черной подушкой - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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