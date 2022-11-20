Объем коробки, м3: 0,44
Вес изделия, кг: 10.1
Вес 1шт в упаковке, кг: 11.8
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO терра, бежевая ткань
Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO махагон, зеленая кожа
Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO махагон, бежевая кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань
Полукресло Лофт
Диван 3-местный барный