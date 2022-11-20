Стул Гейтс дуб, масло OSMO бесцветное шелковисто матовое

6 оценок

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Стул Гейтс дуб, масло OSMO бесцветное шелковисто матовое

4.7
37 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Полукресло Velero
Полукресло Velero
Следующий Стул Гейтс Комфорт дуб, масло OSMO натуральный тон, бежевая кожа
Полукресло Velero

Характеристики товара

Описание

Объем коробки, м3: 0,44

Вес изделия, кг: 10.1

Вес 1шт в упаковке, кг: 11.8

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияБеларусь

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