Фотография Стул Гильермо бордовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Гильермо бордовый

4.5
Оптовая цена
3 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Гильермо бордовый
Стул Гильермо бордовый
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Стул Гильермо бордовый

4.5
3690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

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