Фотография Стул Гильермо голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Гильермо голубой

4.6
Оптовая цена
3 690 ₽
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Стул Гильермо голубой
Стул Гильермо голубой
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Стул Гильермо голубой

4.6
3690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

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